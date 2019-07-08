محافظ الدقهلية: مليون جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة للشباب

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، صرف الدفعة 128 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر يونيو الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها مليون وألف جنيه.

وقال محافظة الدقهلية، إن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 78 مليونا و611 ألف جنيه، وأن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات.

وشدد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

من جهتها قالت زينب الأمشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه جرى صرف مبلغ الدفعة الحالية لعدد 69 من الشباب (27 ذكور، 42 إناث)على مستوى 17 وحدة محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من الجهاز إلى 11 ألفا و160 من الجنسين.