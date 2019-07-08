أحالت منال الغندور، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، 16 موظفا بالوحدة المحلية بصهرجت الكبرى للتحقيق، وذلك لعدم تواجدهم بمقر الوحدة المحلية في أثناء التفتيش وخروجهم دون خط سير أو إذن رسمي.

جاء ذلك خلال تفتيش مفاجئ من محمد البيلي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ورفعت غنيم مفتش مالي وإداري برئاسة المركز، وتوجهوا إلى مركز شباب ووحدة الشؤون ومركز طب الأسرة بصهرجت الكبرى وتبين حسن سير العمل وانضباط الموظفين بهما.

وفي الجمعية الزراعية بصهرجت الكبرى، تبين التوقيع لـ3 موظفين في خانة الانصراف قبل مواعيد الانصراف الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.