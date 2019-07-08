تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها المتنوعة، القواعد العامة لقبول الحاصلين على الدبلومات الفنية بالجامعات وفقًا للعام الماضي على النحو التالي:

- المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3 - 5 سنوات أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

- وبالنسبة للطلاب الحائزين علي حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقًا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية، ومن المجلس القومي للرياضة أو قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافًا للمجموع الكلي للطالب.

- الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف بأسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية الفنية، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد المواعيد المحددة سالفة الذكر إلا بموجب خطاب من الوزير المختص.

- سيكون متاحًا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يرشح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات "التجارة – الحقوق - الخدمة الاجتماعية" بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

- يراعى عند تسجيل الرغبات أن الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي وهي المعاهد الفنية "التجارية والصناعية والسياحة والفنادق"، وأيضا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيجرى رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، ولن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 60 رغبة، ودون وجود أي أخطاء.

بعد إعلان نتيجة القبول يقوم الطالب بالدخول على موقع تنسيق الجامعات من هنـــــا، ويقوم بعمل الآتي:

- يدخل الطالب رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية "التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة" نظام 3 - 5 سنوات.

- بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية "الصناعية - التجارية - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - التمريض"، يُدخل الطالب رقم الكود ويطبع بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الكلية أو (المعهد) ومعه أصل الأوراق.