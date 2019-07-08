رفض مجلس النواب إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، حيث صوّت المجلس بالموافقة على إلغاء المادة 9 مكرر، التي تعفي المحتاجين من الضريبة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المحاماة، اليوم، إن هذا يميز نقابة المحامين عن باقي النقابات، ما يعرض القانون لعدم الدستورية.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال كلمته في الجلسة، إنه كان يجب أن يدافع المحامون عن قانون القيمة المضافة، وفي حال إعفائهم منها ستتقدم باقي النقابات "الأطباء والمهندسين وغيرها" بطلب إعفاء، ما يؤثر على الحصيلة الضريبية.

وطالب رئيس مجلس النواب وزارة المالية بوضع نظام خاص، لتحديد الضرائب على أتعاب المحاماة، موضحا أنها "المهنة الوحيدة غير محددة الضرائب، ولابد من وضع القواعد لتحصيل هذه القيمة".