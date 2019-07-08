قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، سيتم فيها عرض قرار بتمديد حالة الطوارئ.

ودعا عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، النائب عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بضرورة حضور ثلثي الأعضاء في جلسة الغد، خصوصًا وأن الموافقة على قرار "الطوارئ" تستلزم الثلثين.

ووجّه عبدالعال، حديثه للنواب، بقوله: "بكرة عندنا قانون الطوارئ، عايز الثلثين، ورئيس دعم مصر مكلف بإحضار ثلثي الأعضاء بكرة".

وكان مجلس النواب فى جلسته الثانية المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء، في مايو الماضي، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019.