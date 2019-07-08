أصيب طفل 3 سنوات، بحالة تسمم فوسفورى، اليوم، عقب ابتلاعه أقراص منع الحمل على طريق الخطأ بسيدي غازي بكفر الدوار في البحيرة، وجرى نقل الطفل لمركز السموم بالمستشفى العام.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، بوصول الطفل "يوسف ع" 3 سنوات ومقيم بسيدى غازى بدائرة المركز مصابا بحالة تسمم.

وتبين تناول الطفل أقراص منع الحمل على سبيل الخطأ أثناء لهوه بشريط الأقراص، وتم نقل الطفل لمركز السموم بالمستشفى العام لاتخاذ إجراءات العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.