قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، لضمان حصول المستحقين على الدعم.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك أكثر من 60 ألف مواطن لديهم سيارات "هامر" و"بي إم دبليو"، كانت لديهم بطاقات تموين.

وأضاف المصيلحي، أنه ليس من المعقول أن شخصا يدفع 1200 جنيه شهريا كاستهلاك للكهرباء، أن يحصل على الدعم.

وأكد أنه أرسل خطابا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة موسعة لوضع ضوابط ومعايير محددة لضمام وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل بالتظلمات المقدمة من المواطنين.