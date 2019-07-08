قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأخذ بالنص المقترح للمادة 135 مكرر بمشروع قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، بعدما شهدت المادة جدلا ومناقشات مطولة، خلال الجلسة العامة، اليوم، واضطر على إثرها رئيس البرلمان تأجيل حسم المادة إلى نهاية الجلسة.

وتنص المادة على "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس، إلى حين تشكيل المجلس الجديد، جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".

فيما ينص اقتراح النائب ثروت بخيت، "يتولى آخر مجلس منتخب انتخابا صحيحا إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون".

وقال عبدالعال، للنواب، خلال جلسة، اليوم، "نأخذ باقتراح ثروت بخيت، لإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، وبعد عودته يتم مناقشته مرة أخرى، عايزين نكسب وقت، عندنا مشروعات قوانين كثيرة ومدتنا الدستورية انتهت".

ووافق البرلمان، على مشروع القانون فى مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ التصويت النهائي عليه.