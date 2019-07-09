أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن الأسعار لم تشهد زيادة ملحوظة بعد رفع سعر الوقود، خاصة أن الزيادة المتوقعة بسبب تكلفة النقل تتراوح بين 5 و15 قرشاً داخل القاهرة، ومن 15 إلى 25 قرشاً فى الكيلوجرام بالمحافظات. وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، خلال اجتماع طارئ للشعبة، أمس، دعا إليه إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود، أن الأسعار انخفضت الشهر الحالى بنسبة تتراوح بين 30 و50% عن الشهر الماضى، نتيجة زيادة المعروض فى السوق عن حجم الطلب، مما تسبب فى عدم شعور المستهلك بأى زيادة بعد رفع سعر الوقود.

من جانبه، قال «العربى» إنه يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية وجهاز حماية المستهلك لضمان ضبط السوق بعد رفع سعر الوقود، مشيراً إلى أن الشعب التجارية تتابع حالة السوق، وترفع تقريراً مفصلاً حول مدى توافر السلع والأسعار وأى مستجدات قد تحدث وتؤثر على السوق.

الطماطم بـ1.25 جنيه والبطاطس 4.5 والبصل والخيار 2 والكوسة 3

وحول الأسعار فى قطاع الجملة، أكد تقرير صادر عن الشعبة أن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.25 و1.5 جنيه، والبطاطس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيه، والفلفل من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان من 1.5 إلى 2 جنيه، والخيار من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية من 10 إلى 14 جنيهاً، والملوخية من 75 قرشاً إلى 1.25، والليمون من 15 إلى 25 جنيهاً، والجزر من 3 إلى 3.5 جنيه، وورق العنب من 6 إلى 8 جنيهات.