ألقت قوات الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على صاحب مطعم لقيامه بمقاومة القوات أثناء تنفيذ قرار إزالة للمطعم بمنطقة العياط، لأنه مخالف.

وذكرت التحريات أنه أثناء قيام قوة من مباحث المرافق بالجيزة والمحافظة، بتنفيذ مجموعة من قرارات الإزالة للعقارات والمحال المخالفة، بمنطقة العياط تعدي ملك مطعم على القوات بالسباب والشتائم، وألقى عليهم كمية من الزيت المغلي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه والتحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.