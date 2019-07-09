تلقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس، ضربة موجعة جديدة باستقالة وزير الاقتصاد السابق، على باباجان، المعروف بـ«مهندس الاقتصاد التركى»، من الحزب الحاكم، تزامناً مع تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى عقب إقالة محافظ البنك المركزى، مراد تشتين قايا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن «باباجان» استقال من حزب العدالة والتنمية بعد أيام من الحديث عن تأسيس حزب جديد يقوده مع الرئيس السابق عبدالله جول، وقال موقع صحيفة «أحوال» التركية إن «باباجان يُعرف على نطاق واسع بشعبيته لدى مؤسسات التمويل الغربية»، فيما عادت الليرة التركية، أمس، إلى التراجع بعد أن سجلت، مطلع مايو، ارتفاعاً ملحوظاً، وجاء الانخفاض مع تجدد المخاوف من تأثير «أردوغان» على السياسة النقدية فى تركيا بعد عزله محافظ البنك المركزى.

وتحت عنوان «أردوغان يوجه ضربة لاقتصاد تركيا»، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس، إن «إقالة الرئيس التركى لحاكم البنك المركزى وتعيين نائبه مكانه، ستنعكس سلبياً على الاقتصاد التركى»، وأشارت إلى أنه بعد تعرض «أردوغان» لأكثر من خسارة فى صناديق الاقتراع كان عليه توخِّى الحذر فى قراراته، خاصة المتعلقة باقتصاد البلاد الهش، وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن الأصول التركية والعملة الوطنية «غرقت وتراجعت قيمتها نتيجة سياسة أردوغان».

من جهة أخرى، أكد «أردوغان» أن بلاده تستعد لتسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400»، لكن لم يحدد موعداً لذلك، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية، وقال رئيس أمانة صناعة الدفاع التركية، إسماعيل ديمير، إن تركيا ستتسلم منظومة «إس 400» هذا الأسبوع، فيما هددت واشنطن أنقرة بفرض عقوبات صارمة عليها حال إتمام الصفقة، التى تناهضها الولايات المتحدة.