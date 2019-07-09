تقدم وزارة الصحة "كارت التعافي" لكل من تلقى علاجا من فيروس "سي" ضمن حملة 100 مليون صحة، حسبما ذكر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حيث ناشد كل من تلقى العلاج في منظومة فيروس "سي"، أن يتقدم لوزارة الصحة للحصول على كارت التعافي الذي سيعتمد من الوزارة.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى"، أن هذا الكارت سيسهل للمواطن السفر للخارج، خاصة أن الكثير من الدول تطلب كارت يثبت خلو المواطن من فيرو سي.

وعلى جانب آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة الاستثمار تعمل على تعديل لائحة قانون الاستثمار، لكي تتوافق مع قانون الاستثمار المعدل، حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بصورة ملحوظة خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة يزيد من الاستثمارات بشكل كبيرة، خاصة أن هذه المناطق تقدم حوافزا كبيرة للمستثمرين الأجانب.