انقلاب سيارة بعد اصطدامها في عامود كهرباء بالدقهلية

انقلبت سيارة مسرعة في مدخل ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية الليلة بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة وتمكن الأهالي من رفع السيارة ومساعدة سائقها على الخروج منها.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بوقوع حادث مروري بمدخل مدينة ميت سلسيل وانقلاب سيارة رقم 192904 ملاكي الدقهلية.

انتقل المهندس السيد أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وقيادات المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة يقودها شاب من ميت سلسيل وأثناء دخوله المدينة ارتطم بالتلتوار، ما أدى لاختلال عجلة القيادة أدت لارتطام السيارة بأحد أعمدة الكهرباء وانقلابها بالأرض الزراعية المجاورة.

تمكن الأهالي من رفع السيارة بلودر خاص بأحد الأهالي وجارٍ عمل الصيانة اللازمة من قبل هندسة كهرباء ميت سلسيل بتثبيت العامود وإعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى وإعادة فتح الطريق مرة أخرى لطبيعته.