تناولت الصحافة الألمانية قرار الرئيس التركي رجب أردوغان، المفاجئ بعزل رئيس البنك المركزي التركي مراد شاتين كايا، حيث نشرت صحيفة فرانكفورت العامة اليومية الألمانية عزل رئيس البنك المركزي التركي بمرسوم رئاسي في خبرها بعنوان "الفوائد تحت تصرف أردوغان".

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن دافع أردوغان إلى هذا القرار هو رغبته في تقوية صفوفه وتأمين مزيد من القوة لنفسه نظرا للضغوط الحالية على الصعيدين المحلي والدولي والضغوط الأمريكية المهددة بفرض عقوبات بسبب منظومة الدفاع الروسية.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان قد يصبح أفضل أو أخطر شخصية عندما يضطر إلى المكافحة، ولا يمكن أن يتراجع عن قراراته ولو كانت خاطئة من تلقاء نفسه، وأن عزل رئيس البنك المركزي دلالة أخرى على هذا.

فيما شهدت الليرة التركية تراجعا مفاجئا أمام الدولار تزامنا مع استهلال سوق الشرق الأقصى تعاملاته، وذلك عقب عزل رئيس البنك المركزي التركي، مراد شاتين كايا، يوم السبت الماضي، حسب صحيفة "زمان" التركية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغ سعر الدولار أمام الليرة 5.60 ليرة، غير أنه ارتفع إلى 5.81 ليرة نتيجة لرد فعل سوق الشرق الأقصى على قرار عزل رئيس البنك المركزي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير بيانات وكالة رويترز للأنباء إلى بلوغ سعر الدولار أمام الليرة 5.75 ليرة في الساعة السابعة وربع من صباح الاثنين.

وعقب الدولار سجل اليورو زيادة مفاجئة أمام الليرة أيضا ليرتفع من 6.33 ليرة إلى 6.49 ليرة.

من جانبه وصف المحلل الاقتصادي للأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول، تيموثي آش، شاتين كايا بـ”كبش الفداء”.

وعقب الارتفاع المفاجئ للدولار أمام الليرة نشر آش تغريدة على حسابه بموقع تويتر ذكر خلالها أن السلطات التركية تحمل شاتين كايا مسؤولية انتخابات إسطنبول التي خسرتها وتجعل منه كبش فداء قائلا: "الأمر مثير للضحك، الليرة فقدت 4 في المئة من قيمتها بالأسواق الآسيوية، ويمكن التوقع ببيع البنك المركزي للعملات الأجنبية".

وعلق أردوغان على قرار إقالته محافظ البنك المركزي مراد تشاتين كايا وتعيين نائبه في هذا المنصب، خلال اجتماعه مع نواب حزب العدالة والتنمية في منطقة مرمرة.

وقال أردوغان خلال الاجتماع: "قلت له مرارا وتكرارا، في العديد من الاجتماعات الاقتصادية، يجب أن تخفض سعر الفائدة، وقلت له إذا خفض سعر الفائدة سينخفض معه التضخم، ولكنه لم يقم بعمل اللازم"، بحسب جريدة "حريت" التركية.