نجلا البطل العباسي عن والدهما: أصيب في الاستنزاف ورفض ترك الخدمة

حكى جلال محمد العباسي، نجل أول من رفع العلم المصري في نصر أكتوبر المجيد، عام 1973، تفاصيل جديدة عن حياة والده الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وقال جلال خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" إن والده تزوج وهو ابن 16 عاما، والتحق بالتجنيد قبل نكسة 1967، لافتًا إلى أن والده أصيب في حرب الاستنزاف وحصل على نسبة عجز، ولكنه رفض ترك الخدمة العسكرية وأصر على استكمال الحرب ضد الأعداء.

وأوضح نجل العباسي أن والده رجع بعد نصر أكتوبر وفرح به أهالي قريته وقاموا بزفه على "حصان" أرسلته الحكومة ليحتفل به أهل قريته داخل شوارع القرية.

وأشار جلال العباسي إلى أن التليفزيون المصري أنتج فيلما يحكي قصة حياة والده باسم "العطاء" بالتنسيق مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.

كما حكت نجلته هيام محمد العباسي، عن تعرض شقيقها شريف، للغرق وهو ابن 12 عامًا يوم 6 أكتوبر، وقت تكريم محافظ الشرقية لوالدها، إلا أن والدها طالب من المحافظ تصريح دفن واستأذن في الانصراف ليدفن نجله الذي مات في يوم النصر.