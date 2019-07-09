وزيرة الاستثمار ورئيس وزراء تنزانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى التنزاني

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزاني، منتدي الأعمال المصرى التنزاني بحضور السيد/جافيت ن. هاسونجا وزير الزراعة التنزانى وعدد من رجال الاعمال المصريين والسفير محمد جابر، سفير مصر لدى دار السلام، والسفير عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا لدى القاهرة.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن

مصر وتنزانيا من المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي، والأن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين.

وأضافت الوزيرة أن مصر قامت بحركة إصلاحات ضخمة في الاقتصاد المصري، وبنفس القوة قامت بتشجيع المستثمرين المصريين على ضخ الاستثمارات في القارة الأفريقية، لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتشغيل العمالة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لأبناء القارة.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية والتنموية بين الدولتين، واستغلال النجاح المحقق حاليا.

وقال السيد/ قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزاني، إنه خلال فترة قصيرة استقبلت بلاده زيارة تاريخية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفود من كبار المستثمرين والتجار المصريين، و"دورنا الأن هو رد الزيارة وتعريف مجتمع الأعمال المصري بالاقتصاد التنزاني".

وأضاف السيد/ قاسم مجاليوا

أن تنزانيا قامت بعملية إصلاح ضريبي واسعة لدعم الاستثمار، ولدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في تنزانيا ودول الجوار السبعة التي تعتمد على موانئ تنزانيا الثلاث.

ودعا رجال الأعمال المصريبن للاستثمار في تنزانيا، خاصة في القطاع الزراعي، بما تملكه تنزانيا من الأراضي الخصبة القابلة لزراعة المحاصيل الاستوائية مثل البن والشاي وقصب السكر.

وقال رئيس وزراء تنزانيا، إن

العلاقات بين البلدين متينة وممتدة، وعلى الصناع والتجار المصريين الاستفادة منها، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التنزاني7.1% هذا العام.

وقال السفير عيسى سليمان ناصور، سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة، إن الاجتماع هدفه بحث الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل التعاون.

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء التنزاني للقاهرة هي تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة الجانب التنزاني في استثمار التقارب السياسي بين البلدين بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، مشيرا إلى أن العام الماضي قد شهد طفرة في العلاقات بين البلدين، توجت بإنشاء سد ستيجلر جورج بطاقة 250 ميجاوات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد التنزاني، كما تساهم شركة مصر للطيران في دعم السياحة التنزانية بتيسيير رحلتين أسبوعيا لتنشيط حركة السفر والسياحة لتنزانيا.

وأكد السفير التنزاني أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحقق مكاسب كبيرة للطرفين في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولتان.