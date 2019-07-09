تواصل مديرية الطب البيطري بأسيوط، حملات تحصين الحيوانات "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال" ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والنيموباك والجدري بمختلف قرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وقال الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إن الحملات مجانية وتجوب القرى المحرومة من الخدمات البيطرية وتضم كبار أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط وكبار الأخصائيين من مديرية الطب البيطري وذلك استجابة لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودة الدخل ولتقديم خدمة بيطرية متميزة بتنظيم ندوات إرشادية، وعقد لقاءات لتوعية المربيين وتعريفهم بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف بكري أن الحملة قامت على مدى يومين بفحص الحيوانات بقريتي العوامر بالحواتكة في منفلوط والتناغة ببندر القوصية .

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري إلى أنه تم منذ بدء الحملة تحصين 800 ماشية، لافتا إلى تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابتة بكل قرية فضلاً عن توزيع مجموعة من أفراد اللجان للتحصين من منزل إلى منزل وبالأسواق وأماكن تجمع الماشية، تحت إشراف مدير إدارة الوقاية بالمديرية، لتحصين جميع الماشية.

وأكد مدير الطب البيطري توفير كميات اللقاح اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.