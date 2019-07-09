نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أن تكون المتسببة في حادث تسمم 30 شخصا أمس، مؤكدة أن العينات الأولى للتحاليل أثبتت سلامة المياه وخلوها من أي مشكلات.

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بيانا، أوضحت من خلاله أن رئيس الشركة اللواء محمد يحيى، أمر بتحرك إدارة المعامل للتوجه لمناطق "نجع الحامد - المزارية – الأقالته، بمركز القرنة" بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرفع عينات من مقر منطقة الشكوى ومنازل المصابين وجيرانهم.

وأكدت الشركة في بيانها، مطابقة المياه للمواصفات بخطوط الطرد، ومنازل المواطنين المتضررين وجيرانهم بالمنطقة المذكورة.

وأشارت إلى أن تحاليل العينات أظهرت وجود كلور متبقي بالمياه يتراوح من 2.3 إلى 3.4 ، حيث إن الحدود المقررة لا تزيد عن 5 ملجم/لتر، وأن العكارة تتراوح بين 0.14 إلى 0.23 وحدة عكارة، حيث إن الحدود المقررة لا تزيد العكارة عن واحد صحيح.

وأشار البيان، إلى أنه سيجرى إجراء التحاليل البكترلوجية اللازمة عليها بمعامل الشركة للتأكد تماما من عدم مسؤولية الشركة عن حادث التسمم.

وكان 31 شخصا قد غادروا مستشفى الأقصر الدولي ومستشفى القرنة المركزي عقب تلقيهم العلاج بعد تسممهم أمس بسبب مياه الشرب - بحسب الأهالي.

واتهم الأهالي بقرية الأقالتة بغرب الأقصر، شركة المياه بالمسؤولية عن حادث التسمم، مؤكدين أنها المرة الثانية التي تحدث فيها حالات تسمم خلال عام.

وقال نور محمد، موظف، إن مياه الشرب لونها غريب ولها طعم مقزز مرجحا السبب الرئيسي للتسمم للمياه، مطالبا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لأخذ عينات عشوائية وليس عينات من موظفين تابعين لشركة المياه.