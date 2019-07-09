اجتمعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، لمناقشة إجراءات وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنّ اللاجئين الموجودة في مصر يصلون إليها بطريقتين "شرعية وغير شرعية"، موضحا أنّ اللاجئين الذين جاؤوا بطريقة شرعية عددهم 247 ألفا من 57 دولة، يتمتعون بحماية دولية وبالحق في التعليم والصحة، وغالبيتهم من السودان وسوريا والعراق وجنوب السودان.

وفيما يخص عدد اللاجئين غير المسجلين، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان إنّ هناك نحو 5 ملايين لاجئ، تعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبنائها، ويتمتعون بذات الحقوق والواجبات ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح عامر أنّ لجنة الأمن القومي في البرلمان، أوصت بحصر دقيق للظاهرة واستبعاد من لهم تأثير على الأمن القومي المصري، والحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أي عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم في أعمال إرهابية أو غير مشروعة، خاصة وأنّ مصر تترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، وتعتبر 2019 عام اللاجئين والنازحين.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أنّ مصر تعمل على تنفيذ الحلول الطويلة للقضاء على أسباب الظاهرة، وحماية أبناء القارة من اللجوء لدول أخرى.