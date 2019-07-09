أمسية مفتوحة في اتحاد كتاب مصر غدا

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، أمسية حوارية مفتوحة ضمن ملتقى بوح الفصحى، الذي تنظمها لجنة حماية اللغة العربية، برئاسة الشاعر السيد حسن، غدًا 10 في تمام السادسة مساء بمقر الاتحاد الزمالك.

ويستضيف ملتقى بوح الفصحى خلال الأمسية، الدكتور إبراهيم عوض أستاذ الأدب والنقد، ويدور الحوار حول القضايا الأدبية والإنسانية العامة ومؤلفاته العديدة في مجالات اللغة والأدب والنقد والإسلاميات، بمشاركة الدكتورة هدى عطية، والدكتور عايدي علي جمعة عضوا اللجنة، ويعقب الحلقة البحثية الحوارية، أمسية شعرية مفتوحة بحضور شعراء ومبدعين.