قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولة ضبطهما لسرقتهما مكتب الثاني فأطلق المتهمان نيرانا عليهما مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه يدعى "محمد. ز" 35 عاما، محام تعرض زميله "همام. أ" 37 عاما، محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما فرغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها اتصل به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة.

وأمسك المحاميان بالسيارة ووجدا بها بعض المسروقات التي سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة هرب وفوجئا بعدها بقيام اثنين بإطلاق وابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب المجني عليه الأول بطلقة بالصدر توفي على أثرها والثاني بالكتف وجرى نقله لمستشفى ناصر العام وخرج فور تلقي العلاج.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن. م" 36 عاما، صاحب مكتبة، وشقيقه "إبراهيم. م" 38 عاما، عاطل وجرى ضبطهما وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بالحبس واليوم جدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما آخرين.