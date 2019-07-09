قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، إن إيران أصبحت تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل، يجب أن تتذكر إيران بأن طائرات F-35 ، تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وطالبت المفوضية الأوروبية من إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن أمس أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق