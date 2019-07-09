ذكر مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من عام 2019 ارتفع بنحو 25.7% ليبلغ 2.966 مليار دولار مقابل 2.358 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 607.7 مليون دولار.

وأوضح المكتب - في تقريره الصادر اليوم /الثلاثاء/ حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا خلال (يناير - أبريل) 2019 - أن عجز الميزان التجاري المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بلغ 182ر1 مليار دولار مقابل 028ر1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 15% .

وأضاف أن إجمالي صادرات مصرإلى أمريكا ارتفع بنسبة 34.1% لتبلغ 3ر892 مليون دولار مقابل 4ر665 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 227 مليون دولار، بينما بلغت قيمة صادرات مصر البترولية نحو 9ر176 مليون دولار مقارنة بحوالي 9ر122 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018 بزيادة نسبتها 44% وقيمتها 54 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات البترولية بلغت نحو 19.8% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن صادرات مصر السلعية "غير البترولية" زادت بنحو 8ر31% لتبلغ 715.4 مليون دولار خلال 4 أشهر مقابل 542.5 مليون دولار بالفترة ذاتها عام 2018 وبارتفاع قيمته 9ر172 مليون دولار، وبذلك تمثل الصادرات السلعية المصرية 80.2% من إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا خلال الفترة السابق ذكرها.

ونوه بأن أهم بنود الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (يناير- أبريل) 2019 تتمثل في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 377.3 مليون دولار، ويستحوذ هذا البند على 42.3% من إجمالي صادرات مصر إلى أمريكا بزيادة نسبتها 10.6% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، تليها "القطع والأعمال الفنية" بقيمة 106.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 752%.

ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب إلى أمريكا سجلت ارتفاعًا بنحو 10% لتبلغ 41.6 مليون دولار، كما زادت صادرات (الملح - الكبريت - الأحجارالكلسية) بنحو 6ر78% لتبلغ 34.4 مليون دولار، وارتفعت صادرات (اللدائن ومنتجاتها) لتبلغ ما قيمته 27 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 195.7%، فيما زادت صادرات الألومنيوم ومنتجاته بنحو 8ر703% لتسجل 25.7 مليون دولار.

وأشار إلى زيادة صادرات المحضرات من خضر أو فاكهة بنحو 7ر12% لتبلغ 12.3 مليون دولار، وارتفعت صادرات الزجاج ومنتجاته بنحو 237% لتبلغ 8.9 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الخضراوات نحو 8.4 مليون دولار بارتفاع نسبته 41.8%، كما سجلت صادرات (البذور والأثمار الزيتية) نحو 6.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 12.6%، وبلغت صادرات زيوت عطرية وراتنجات عطرية ما قيمته 6.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 0.6%.

ونوه بأن هناك انخفاضًا في قيمة الصادرات المصرية من بنود أخرى أهمها الأسمدة بقيمة 14 مليون دولار بانخفاض نسبته 46.4% عن الفترة ذاتها عام 2018، و(الورق والورق المقوى) بقيمة 4.9 مليون دولار وبانخفاض نسبته 45.5%.

وحول أداء الصادرات المصرية المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ومن النظام المعمم للمزايا (GSP)، أفاد بارتفاع صادرات هذه المناطق بنسبة 10% لتصل إلى 329.3 مليون دولار خلال (يناير - أبريل) 2019 مقابل 299.5 مليون دولار في الفترة ذاتها عام 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة 87.5% لتحقق 51.6 مليون دولار مقابل 27.5 مليون دولار خلال عام 2018.

وأوضح وجود زيادة في الواردات المصرية من أمريكا خلال فترة الدراسة بنسبة 22.5% لتبلغ 073ر2 مليار دولار مقابل 693ر1 مليار دولار في الفترة ذاتها عام 2018، بزيادة بلغت 380.8 مليون دولار.

وذكر أن أهم بنود الواردات المصرية من أمريكا خلال 4 أشهر تمثلت في (الحبوب - البذور - الأثمار الزيتية) بقيمة 418.4 مليون دولار وبانخفاض نسبته 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2018، والطائرات وأجزائها بقيمة 362.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 304.6%، و(وقود - زيوت بترولية ومنتجاتها) بقيمة 231.2 مليون دولار وبانخفاض نسبته 6.6%، و(المفاعلات النووية - المراجل - الآلات الميكانيكية) بقيمة 164 مليون دولار وبانخفاض نسبته 9.7%.

وأضاف مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، أن الواردات المصرية لأمريكا تضمنت أيضًا، السيارات والمركبات وأجزائها بقيمة 152.3 مليون دولار وبارتفاع نسبته 168.8%، والحبوب بقيمة 134.1 مليون دولار وبزيادة نسبتها 74.3%، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 92.4 مليون دولار وبانخفاض نسبته 2.9%، والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 79.7 مليون دولار وبزيادة نسبتها 66.8%، وأجهزة البصريات والتصوير أو الفحص بقيمة 48.2 مليون دولار وبزيادة نسبتها 11%، والكيماويات العضوية بقيمة 40.6 مليون دولار وبزيادة نسبتها 116.2%.