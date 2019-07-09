أرجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات غير السكنية، لجلسة أخرى، وذلك عقب تمسك الحكومة وغالبية النواب بالنص المقدم بشأن تطبيق القانون على الأشخاص غير الاعتبارية فقط دون الطبيعيين.

وقال "عبد العال": "أقسم بالله العظيم أنا أستاذ، والمنصة لم تحيد على الإطلاق، وأنا أعرف اختصاصاتي وحدودي ومن حقي أن أنبه القاعة لبعض الآمور ومن حقي أوضح أن ما يحدث مخالف للدستور، ولا أمشي ولا أسير وراء الأعضاء أو الحكومة"، مشيرا إلى أنه من حقه أبداء رأيه دستوريا ومشروع القانون لا يزال معلق".

وتابع: "هذا المشروع من المشروعات الشائكة، وأنا أطلب من الحكومة بتقديم دراسة شاملة تتضمن سن المستأجرين وعدد الوحدات المستأجرة، ويجب ألا نغلب الاتجاهات السياسية على مشروعات القوانين".