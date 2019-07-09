تمكنت إدارة تموين أبنوب بمحافظة أسيوط، من ضبط حوالي 6 أطنان و300 كيلو دقيق مدعم بحوزة أحد الأشخاص بمدينة أبنوب قبل الاتجار بها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها رئاسة المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين، تنفيذا لتوجيه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتكثيف حملات الرقابة على منافذ البيع والأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضح تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن رئاسة المركز شنت بالتنسيق مع إدارة التموين بأبنوب حملة مكبرة تموينية على الأسواق ومنافذ البيع، بحضور العقيد يحيى عبدالله وكيل إدارة مباحث التموين، وصلاح يونس مدير إدارة التموين بأبنوب، أسفرت عن ضبط حوالي 6 طن و300 كيلو دقيق مدعم قبل الإتجار بها بالسوق السوداء بمنطقة شارع عثمان غزالي، شرق المدينة، مؤكدا على مواصلة الحملات بناءًا على توجيهات المحافظ للحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.