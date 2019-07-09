قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إن جامعة الفيوم استطاعت ولأول مرة، أن تظهر في تصنيف شنغهاي لعام 2019م للتخصصات Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects2019- Physics.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن الجامعة احتلت الترتيب 301-400 في مجال الفيزياء، ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في هذا التخصص، وأنه على المستوى المحلي ظهر بهذا التصنيف 3 جامعات مصرية فقط في تخصص الفيزياء، وحصلت جامعة الفيوم على الترتيب الأول وجاء معها بنفس الترتيب الجامعة البريطانية ثم يليها جامعة زويل التي حصلت على الترتيب 401-500 في نفس التخصص.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه على المستوى العالمي، شاركت جامعة الفيوم هذا الترتيب عدة جامعات أمريكية، مثل جامعات أريزونا، وواشنطن، وفيرجينيا تك، وتكساس، وجامعتي يورك ورجينا الكندية، وجامعتي يونسي وهيروشيما اليابانية، وجامعة سالينتو الإيطالية وغيرهم.

وأوضح الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، أن تصنيف شنغهاي الصيني Academic Ranking of World Universities، هو أشهر التصنيفات العالمية للجامعات، وهو يصدر سنويًا منذ عام 2003م، ويتم تقييم أكثر من 1200 جامعة، واختيار أعلى 500 جامعة فقط من بينهم لنشرهم.

وتابع: تصنيف شنغهاي يعتمد في تقييمه على عدد من المعايير الموضوعية مثل عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل ووسام فيلدز، وعدد أعضاء هيئة التدريس الأعلى حصولًا على استشهادات Highly Cited Researcher، وفقًا لمؤسسة كلاريفات أناليتكس Clarivate Analytics، وعدد الأبحاث المنشورة بمجلتي Nature و Science، وعدد الأبحاث المنشورة بمجلات لها تأثير Impact Factor موجودة علىJournal Citation Reports (JCR).