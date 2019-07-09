قرَّر النائب العام المستشار نبيل صادق، التحفظ على ملف إنشاء صومعة تخزين القمح المنهارة في المنيا وجميع المستندات المتعلقة به، وكلَّف هيئة الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، للوقوف على أسباب حادث انهيار الصومعة.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والواردات لحصر كميات الأقماح المخزنة بالخلايا الثلاث للصومعة المنهارة.