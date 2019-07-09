طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بحضور الجلسة العامة، غدا الأربعاء، ليتحقق النصاب القانوني المطلوب للتصويت على القوانين المكملة للدستور، قائلا: "أنبهكم أن المدة القانونية لدور الانعقاد انتهت في 30 يونيو الماضي".

وقال "عبد العال" في نهاية الجلسة البرلمانية، اليوم الثلاثاء: "أنا مش عارف أعمل إيه معاكم.. يعنى النهاردة كان المفروض نُقِرّ تجديد لحالة الطوارئ، وكان النصاب مكتمل، ولكن الغالبيه يجلسون في البهو الفرعوني".

وعاود موجها كلامه للنواب: "أنا مش عارف أقفل لكم البهو الفرعوني ولا أعمل إيه، الإجراءات الودية لم تعد صالحة، والبعض بييجي منكم عشان قوانين بعينها، زي قانون تعديل بعض أحكام مهنة المحاماة، والإيجارات غير السكنية.. وطبعا لو سألت كل واحد فيكم عن رأيه بشكل شخصي في قانون الإيجارات، فأنا واثق إن كشف صدوركم يؤكد أنكم مع تطبيقه، ولكن هنقول إيه، الانتخابات قربت، وكل واحد فيكم بياخد فيديوهاته جوه المجلس ويعرضها في الدائرة".

وشهد البرلمان في جلسة اليوم، مناقشات واسعة، بشأن تعديلات قانون الإيجارات غير السكنية، حيث طالبت الحكومة وائتلاف دعم مصر، بضرورة تحديد نطاق تطبيقه على الأشخاص الاعتباريين، كما جاء النص من الحكومة.