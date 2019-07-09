أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير حاجته لشغل وظائف شاغرة، بالقاهرة، وتستعرض "الوطن" الوظائف والشروط وطريقة التقديم كالتالي:

Manager, Project & Asset Based Finance (Asset Based (Finance

ويشترط الخبرة في مجال البنوك، والتخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، وخبرة 8 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــا.

(Manager, Project & Asset Based Finance (Extractives

ويشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــا.

(Manager, Legal (Financial Institutions & Sovereigns

ويشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــا.