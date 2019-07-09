أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بما لمسه من طلاب كلية الطب خلال فترة عمادته للكلية من عمل واجتهاد، وحرص على التحصيل العلمي والتدريب العملي، متمنيًا للطلاب من مختلف الفرق الدراسية التوفيق في إنهاء دراستهم الجامعية وحياتهم العملية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الترفيهي fun day لطلاب كلية الطب، والذي نظمته الكلية احتفالًا بقرب انتهاء العام الدراسي لهم قبل إجراء الامتحانات، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة مها الخولي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

وقالت الدكتورة أماني عمر، إن الكلية دأبت على تنظيم هذا اليوم الترفيهي لطلاب السنة النهائية بالكلية، للاحتفال بآخر يوم دراسي تشجيعًا للطلاب قبل خوضهم الحياة العملية بعد التخرج، حيث تضمن اليوم العديد من العروض الترفيهية للطلاب منها مهرجان الألوان والفقرات الغنائية.