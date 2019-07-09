يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا بترعة البحيري، على طريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى بمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي فى المجرى المائى للترعة.

وتلقى اللواء جمال القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح البحيري بدائرة مركز كوم حمادة، وانتقل رجال الحماية المدنية برئاسة النقيب صلاح الكفراوي، وجار البحث عن جثث الضحايا مستقلي السيارة.

وقال شهود عيان، إن السيارة كان بها 4 أشخاص، مشيرين إلى أن السرعة الزائدة وراء انقلاب السيارة بترعة الرياح البحيري، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.