أعلن نائب المراجع العام فى السودان، محمد الحافظ، تسليم ملفات فساد ضخمة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المجلس العسكرى، وقال «الحافظ» إن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، رافضاً الاتهامات الموجهة لهم بالصمت على هذه الجرائم، وقال: «الجميع كان ساكتاً، فقط نحن والمعارضة مَن كنا ننتقد الحكومة».

إجراءات لتعقُّب الأموال المنهوبة

وأوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، التى شكّلها المجلس العسكرى، مؤخراً، باسترداد المال العام المهدور ببيع الأصول بأقل من قيمتها من جميع المتورطين، بمن فيهم الرئيس المخلوع، لتبدأ السلطات فى السودان إجراءات لتعقُّب المال العام، الذى تم تبديده خلال فترة حكم النظام السابق، واسترداده، ومعاقبة المسئولين المتورطين، وفقاً لما ذكرته صحيفة «سودان تربيون» السودانية.

وأوصت اللجنة، أمس، بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام التى تم شطبها بواسطة النائب العام السابق.

ونفى الوسيط الأفريقى للسودان، محمد الحسن ولد لبات، فى تصريحات لشبكة «سكاى نيوز» الإخبارية، أن يكون هناك خلاف بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، يتعلق ببنود الاتفاق.

وقال إن التأخير يأتى لعودة الطرفين لمزيد من التشاور، ولم يستبعد دعوة الوفود المفاوضة من أجل حسم النقاط النهائية.

وتحدث نائب رئيس المجلس العسكرى، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتى»، عن رئاسة السودان خلال الفترة المقبلة، وحسم «حميدتى» موقفه نهائياً من الترشح، وقال إنه لا يرغب فى أن يكون رئيساً للسودان.

أمر قضائى يعيد خدمة الإنترنت بعد شهر من انقطاعها

وأصدرت محكمة الخرطوم، اليوم، أمراً قضائياً بإعادة خدمة الإنترنت فى السودان، بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.

وأصدرت المحكمة أمراً نهائياً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركى «زين»، كما أصدرت أمراً آخر لشركتى «إم تى إن» و«سودانى» بإرجاع الخدمة، لحين البت فى القضية.