لأول مرة فى تاريخها، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحويل كتب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى إصدارات مسموعة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، اليوم، إن المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى نشر على قناته عبر موقع «ساوند كلاود» النسخة المسموعة من كتاب «حياة الرضا والسعادة» للبابا تواضروس، المأخوذ عن 5 عظات ألقاها البابا سابقاً، مشيراً إلى أنه سيتاح لمتابعى القناة الاستماع إلى محتوى الكتاب كاملاً، أو الاستماع إلى فصوله الثمانية كل على حدة.

وأضاف «حليم»، فى بيان، أن «التجربة هى الأولى للمركز، فى مجال نشر وتقديم كتب البابا بالصيغة المسموعة، وللبابا تواضروس الكثير من المؤلفات التى أصدر أغلبها قبل تجليسه على الكرسى البابوى، وهى التى عمد المركز الإعلامى خلال الفترة الماضية على الترويج لها عبر جميع الوسائط الإلكترونية بأشكال متعددة، منها «نبذ صغيرة» و«كلمات» و«رسائل» و«قصص للأطفال» و«عظات».

من جهة أخرى، قالت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، إن العمل فى تنفيذ طريق دير «الأنبا صموئيل المعترف» بمدينة العدوة بمحافظة المنيا، يجرى على قدم وساق للانتهاء منه فى التوقيتات المحددة.

وتتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تنفيذ الطريق الذى يبلغ طوله نحو 25 كيلومتراً، بتكلفة 48 مليون جنيه.

ويمثل الطريق أحد مطالب الأقباط خلال الأعوام الماضية، بعد وقوع حادثى استهداف مسيحيين كانوا فى طريقهم إلى الدير عبر المدق الجبلى.