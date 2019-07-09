بالفيديو.. أحمد موسى: قطر أبرمت صفقات سلاح مع أمريكا بـ200 مليار دولار

قال الإعلامي أحمد موسى إن قطر أبرمت صفقات سلاح مع الولايات المتحدة، بقيمة 200 مليار دولار.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "صدى البلد"، أن قطر تبرم صفقات سلاح وتشتري كميات كبيرة ومتنوعة من أسلحة لا تحتاجها ولن تستخدمها، لأنها لا تمتلك جنودا أو جيشا لكنها تشتري الأسلحة وتخزنها مقابل شراء السكوت الأمريكي عن أفعالها الإرهابية.

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينظر إلا إلى الأموال رغبة منه في الفوز بالانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن أمريكا حصلت على 500 مليار دولار من قطر في سنتين.

واستطرد أن السكوت الأمريكي لا يتم إلا عن طريق الأموال، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد سيوقع، اليوم، صفقات تتجاوز 250 مليار أخرى مقابل الحماية الأمريكية، "لازم تدفع تمن كل رصاصة، والشعب القطري يتحمل تكلفة كل رصاصة تستخدمها أمريكا في قاعدة العديد".

وأكد أن الخزانة الأمريكية لا تتحمل أي شي بقاعدة العديد، "الأمريكان أذكياء وعارفين إن تميم مرعوب وعنده وضع داخلي صعب، وعلاقات بإرهابيين كبار".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة إذا رغبت في إلقاء القبض على تميم، بتهمة دعم الإرهاب ستفعل ولكنها لا ترغب في ذلك، "تميم متورط في الإرهاب في مصر وسوريا وليبيا، والأمريكان عندهم كل المعلومات اللي بتؤكد تورط تميم في دعم الإرهاب".