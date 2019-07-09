"تُعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063، وهي الرؤية طويلة المدى للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى تحقيق أفريقيا متكاملة ومزدهرة"، وذلك حسبما أكدت سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، والمتخصصة في الشأن الأفريقي.

وذكرت سالي عاطف، أن القارة الأفريقية أكثر استعدادا في الوقت الحالي لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية، كونها تشهد تطورا مستمرا ويجب على مصر السعي للاستثمار في القارة السمراء، مشيدة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث ترى أنها ستنقل أفريقيا لمصاف الدول التجارية الكبرى.

وأضاف "عاطف"، خلال حوارها في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة "النهار"، أن القادة الأفارقة رحبوا باتفاقية التجارة الحرة الافريقية لحثها على تشجيع التصنيع والإنتاج بالقارة، ويوجد في أفريقيا ثروات طبيعية لم تكتشف، كما أن بعض ثروات القارة الطبيعية غير مستغلة، مؤكدة أن القارة الأفريقية بها قوى بشرية هائلة، حيث أن 65% من سكان القاهرة شباب ولكن لم تستغل بشكل أمثل.

وأوضحت رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، أن بعض الدول الافريقية أصبحت أكثر وعيا واهتماما بملفات التنمية، وعلى رأس هذه الملفات التعليم والصحة، كما أن القارة الإفريقية أصبحت أكثر استعدادا للاستثمار والشراكة مع القارات الأخرى، مؤكدة أن مراقبة الفساد والقضاء عليه أساس أي تنمية منشودة في القارة السمراء.