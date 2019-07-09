قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء الدين المريي، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة.

وحررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، في يناير الماضي، محضراً ضد "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، من خلال عيادة طبية بحي سخا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم، مقيم بمدينة كفر الشيخ، ومارس مهنة الطب في تخصص أمراض المخ والأعصاب بدون ترخيص لمدة 8 سنوات، عقب فصله عندما كان طالبا بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتبين للمحكمة أثناء نظر جلسة محاكمته تعرضه لحالة من الاهتزاز النفسي، ما دعا هيئة المحكمة لقرار إيداعه الصحة النفسية.

كانت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ قد وجهت للمتهم انتحال صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا بدون ترخيص.