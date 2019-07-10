"ده قصر ديل يا أزعر".. بهذه الكلمات شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على قناة الجزيرة القطرية بعد نشرها تقريرا تهاجم فيه فيلم "الممر"، ووصفته بأنه محاولة لتبرير هزيمة 1967، موضحًا أن مصر لديها جيش قوي يحارب منذ آلاف السنوات، وأن فيلم "الممر" من أعظم وأرقى الأفلام التي تمثل حلقة من حلقات ترميم الذاكرة التي ثقبت على مدار السنوات الماضية.

وأضاف " الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، مساء الثلاثاء، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن العاملين في قناة الجزيرة بمثابة أحذية متعددة المقاسات في أقدام النظام القطري ورجب طيب أردوغان، مستطردًا: "منتظر من الجزيرة شطارة إعلامية ويحاولوا يبررولنا ما حدث في واشنطن من أمير قطر".

وتابع: "إحنا حاربنا إسرائيل وخوضنا حروب من أجل القضية الفلسطينية".

ويتناول فيلم "الممر" قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.