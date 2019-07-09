رئيس "دراسات الشرق الأوسط": اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص ينشر الفوضى

وصف الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص بأنها "مساعٍ لنشر الفوضى في المنطقة".

وأضاف علي، في بيان أصدره اليوم، أن تصرفات تركيا هي استمرار لحالة التخبط والهوس التي يعيشها رجب طيب أردوغان ونظامه الإرهابي للتغطية على سقوطه شعبيا داخل تركيا بعد هزيمة حزبه في انتخابات عمدة إسطنبول.

وأكد "علي" أن الممارسات البشعة التي ارتكبها أردوغان ضد معارضيه وتحويله بلاده إلى سجن وسلخانات لذبح وتصفية معارضيه هي ما جعلته يخسر تلك الانتخابات، وأن إصلاح تلك الحالة لا يتأتى بتصدير المشكلات إلى المنطقة.

وأشاد "علي"، في بيانه، بالموقف المصري الحاسم والواضح الذي صدر عن وزارة الخارجية اليوم والذي أكدت فيه أن تنقيب تركيا عن الغاز في محيط قبرص يُعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وطالب "علي" بتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، مشددا على ضرورة تدخل القوى الكبرى للجم أردوغان ومنعه من إشاعة التوتر في منطقة مضطربة كمنطقة الشرق الأوسط، ذلك التوتر الذي لن يستفيد منه سوى قوى الإرهاب ومموليه.