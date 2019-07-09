عسكري أمريكي: نسعى لإشراك حلفائنا في تأمين الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب

أكد قائد عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإشراك حلفائها في جهود تأمين الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب - بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مرة أخرى من المضي قدما في برنامجها النووي، مضيفًا: "إيران تخصب اليورانيوم لسبب واحد، لكنني لن أخبركم بهذا السبب، ولكنه ليس جيدا، من الأفضل أن يحذروا".

وأكد ترامب، أن إيران تفعل الكثير من الأشياء السيئة، هم يريدون بطريقتهم هذه حقوق تلقائية في امتلاك سلاح نووي"، وشدد على أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

وجاء تحذير الرئيس الأمريكي، بعد إعلان إيران، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما بعد نسبة 3.67%، وهو ما يعني تجاوز الحد المسموح به في نسب التخصيب طبقا للاتفاق النووي.