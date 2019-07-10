زيادة التعاون بين الدول الأفريقية في الوقت الحالي أهم من الحديث عن إنشاء عملة موحدة أفريقية أسوة بالاتحاد الأوروبي، كما أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، حيث ذكرت أن الحديث عن إنشاء عملة موحدة إفريقية الفترة الحالية مبكر للغاية، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأوضحت الحماقي، أن الدولة المصرية أهملت القارة السمراء لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية، ولكن منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة قام بتدارك الموقف، وسرعان ما عادت مصر إلى أحضان أفريقيا من جديد، بل وتولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، وفازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدول الأفريقية لا تستفيد بشكل جيد من مواردها سواء الطبيعية أو البشرية، بل أن معظم دول القارة مستغلة من الدول الكبرى، خاصة أنها تصدر المواد الخام وتستوردها مرة أخرة مصنعة، فضلًا عن أن مشاركة القارة الإفريقية في الناتج العالمي قليلة للغاية.

وكشفت الحماقي، عن أن الميزان التجاري لمصر مع معظم دول العالم سلبي إلا أنه من دول القارة الأفريقية فهو إيجابي للغاية، حيث إن مصر تُصدر لدول القارة السمراء أكثر مما تستورد، موضحة أن أهم مشكلة تواجه غالبية الدول الأفريقية هي تدنى مستوى التعليم والصحة.