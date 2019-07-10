اليوم.. فتح باب الطعون على المرشحين بمقاعد التجديد النصفي للأطباء 

تفتح اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية لنقابة الأطباء، اليوم، باب الطعون على المرشحين بمقاعد التجديد النصفي للنقابة، وتستمر حتى الأحد، 14 يوليو الجاري.

وقالت اللجنة إن إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون يوم 24 يوليو الجاري، وفتح باب التنازلات ابتدءًا من 25 إلى 29 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 8 أغسطس.

يذكر أنه من المقرر أن تجري العملية الانتخابية في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل "الجمعة 11 أكتوبر 2019".

وكانت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء، أغلقت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة (النقابة العامة والنقابات الفرعية) ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، في ٣٠ يونيه الماضي، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة، وهي 11 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح في 20 يونيو الماضي.

واستقبلت اللجنة على مدار هذه الأيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، المرشحين، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وبلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب العام 21 مرشحًا، وعلى مستوى النقابة العامة فوق السن تقدم 48 مرشحًا، وأقل من 15 سنة 30 مرشحًا، وعلى مستوى القطاعات الستة كانت أعداد المرشحين كالتالي:

- قطاع القاهرة أكثر من 15 سنة تقدم 16 مرشحًا.

- قطاع شمال الصعيد أكثر من 15 سنة، 12 مرشحًا.

- قطاع جنوب الصعيد أقل من 15 سنة، 4 مرشحين.

- قطاع غرب الدلتا أقل من 15 سنة، 4 مرشحين.

- قطاع شرق الدلتا أقل من 15 سنة، 7 مرشحين.

- قطاع وسط الدلتا أقل من 15 سنة، 6 مرشحين.