مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة مع صاحب مطعم ونجله ببورسعيد

لقي شاب مصرعه، اليوم، في مشاجرة مع صاحب مطعم ونجله، متأثرًا بإصابته إثر إطلاق الابن النار عليه، أمام المطعم الكائن في حي شرق بورسعيد.

وكان اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من مستشفى آل سليمان التخصصي، يفيد بوصول، عن طريق الشباب والأهالي، "أحمد رجب عبدالرحمن حسن"، 43 سنة ، مصابًا بطلق ناري، وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ، في حالة سيئة إثر اعداء شخص آخر بسلاح ناري بجوار أحد المطاعم في نطاق دائرة الشرق.

وفرز أطباء مستشفى آل سليمان، حالة المصاب وتبين أنه يعاني طلق ناري بالفخذ وقطع بالشريان وتهتك بالعضلات وكسر بعظام الفخذ، وعلى الفور أدخل إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي، لمحاولة إنقاذ حياته ووقف النزيف، إلا أنه توفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث الذي تبين من التحريات الأولية، أن صاحب المطعم ونجله، تشاجرا مع المتوفي وأطلق الابن النار عليه.