الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2019 في مصر والدول العربية

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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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اليوم.. بدء تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

اليوم.. بدء تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

فولكسفاجن تتوقف عن صناعة السيارة الخنفساء بعد مرور 80 عاما على إنتاجها

فولكسفاجن تتوقف عن صناعة السيارة الخنفساء بعد مرور 80 عاما على إنتاجها

حملات شعبية تعلن الحرب على أكياس البلاستيك: أنقذوا القاهرة

حملات شعبية تعلن الحرب على أكياس البلاستيك: أنقذوا القاهرة

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أخبار ماتفوتكش| حريق دير الأنبا بولا.. وإقرار الحد الأدنى للأجور

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