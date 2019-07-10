الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2019 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة شمالًا وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 38

دمنهور 24 34

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

العريش 23 34

رفح 23 33

رأس سدر 25 40

الإسكندرية 25 33

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 24 34

سيوة 24 41

نويبع 28 38

طابا 25 36

كاترين 19 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 25 38

أسيوط 27 40

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 26 42

أسوان 28 42

الوادي الجديد 24 41

شلاتين 27 37

حلايب 29 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

القدس 20 30

مكة المكرمة 28 42

بيروت 25 30

عمان 20 34

الخرطوم 28 40

طرابلس 27 37

المدينة 26 42

الرياض 27 43

المنامة 34 40

أبوظبي 30 41

تونس 24 36

الجزائر 20 28

الرباط 15 24

الكويت 32 47

دمشق 16 38

بغداد 29 46

مسقط 30 35

صنعاء 16 28