مصطفى قمر يطمئن جمهوره بعد الحادث: "خلونا ننبسط بالألبوم"

طمأن الفنان مصطفى قمر، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أن حادث السير الذي تعرض له كان بسيط.

وكتب الفنان مصطفى قمر على حسابه الشخصي على "إنستجرام": "ياجماعة أنا الحمد لله كويس وبخير علشان اللي اتكتب، دي حادثة بسيطة وقدر الله ماشاء فعل.. يالا خدت العين.. خلونا ننبسط بقي بالألبوم واستنوا أول جزء من غنوة في الألبوم soon".

وكان "قمر" قال إنه تعرض لحادث سير أعلى كوبري أكتوبر، وقال: "الحمد لله الحادث بسيط ونتج عنه إصابات بسيطة جدا".

وأضاف "قمر"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا حاليا في المستشفى للاطمئنان على نفسي، ولكني أطمئن جمهوري أنني بصحة جيدة، والحمد لله وشكرا لحب الناس وكل من اطمأن على صحتي".