كشفت مصادر بجمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، أن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 25 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة، وتباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه بالدقي.

وبدأت معاينة السيارات بساحة سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية، وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

25 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، كما سيتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها من التجار.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك السيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية، ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة.

يذكر أن جلسة المزاد تعقد ظهر اليوم الأربعاء بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.