أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخدم منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم، وأن من حقه استخدام هذه المنظومة في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.

وأكد أردوغان أن هذا السلاح موجود بغرض الدفاع الجوي، موضحا أن تركيا ستستخدم السلاح عند تعرضها إلى أي هجوم، وأن هذا هو سبب استثمارهم في شراء هذه الأسلحة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقررت تركيا عام 2017 شراء منظومة إس 400 بعد تعثر جهودها لشراء منظومة باتريوت الأمريكية.

كانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات في حال مضت قدما في الصفقة الروسية، وترفض الأخيرة تلك التهديدات وتعتبرها لا تليق بدولتين عضوين بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتقول واشنطن إن المنظومة الصاروخية الروسية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة "إف 35"، وإنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنين.