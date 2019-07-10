يلتقى منتخبا السنغال وبنين، اليوم، في إطار مباريات ربع النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة السنغال وبنين، على استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة 6 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناتي "بين سبورتس" المُشفرة، و"تايم سبورت" المصرية، التي أطلقت خصيصًا لتغطية البطولة في نسختها الثانية والثلاثين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، إدارة المباراة للحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه في إدارة اللقاء الثنائي المصري محمود أبو الرجال وجورارى مقران مساعدان، بينما يتولى المصري جهاد جريشة مهام الحكم الرابع.