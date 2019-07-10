قالت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، يعد ثاني أهم قانون في مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضافت "ثابت" في بيان صحفي لها اليوم، أن هذا القانون يعد خطوة لحل كل المشكلات المتعلقة بملف قطاع عريض وشريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري، كما أنه يعد خطوة على الطريق الصحيح لبدء تصدير الدواء المصري للخارج.

وقالت إن القانون يستهدف توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة حتى لا تحدث أزمات نواقص الدواء، والاهتمام بقطاع الدواء وتوفير فرص عمل في مجال صناعة الدواء، ووضع مصر في موقعها الريادي على المستويين العربي والإفريقي، لتعود لريادتها في صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج، ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية والقضاء على بعض العقبات التي تواجه الصناعة، وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصري للخارج.

وقالت البرلمانية إن القانون سيقضي على ظاهرة غش الدواء وأزمة النواقص وبيع الأدوية على الأرصفة ومحاربة مصانع بير السلم، فالدواء من أضخم الاستثمارات على مستوى العالم، وفي الماضى كانت مصر رائدة في الصناعة، وفلسفة مشروع القانون تهدف لاستعادة مصر لمكانتها وتصدير الدواء المصري للخارج، منتقدة الاعتماد على الدواء المستورد داخل السوق المصرية.