تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي "الممر"، وذلك في إطار تعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم الأم، فيمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وما شهده المجتمع من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق.

ويأتي ذلك على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والمقرر عقده يومي 12 و13 يوليو الجاري

كما تنظم الوزارة زيارة إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة، لتفقد هذا المشروع الاستثماري الكبير والذي يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا، ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، في مساع إلى جعل هذا المشروع مدينة عالمية على أرض مصر.

ويهدف المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج، وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏

ومن المقرر أن تضم فعاليات المؤتمر 11 جلسة، وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتي في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة، من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.

وتتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان.