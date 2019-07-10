ناقشت لجنه القوى العاملة في مجلس النواب، قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزاره التضامن الاجتماعي وسط إشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.

جاء ذلك بحضور النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية.

وأشاد النواب، بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزاره المالية، وبالمواد الخاصة باستقلاليه الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقله وخبره متميزة.

"السويدي" يطالب بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات

وطالب النائب محمد السويدي عضو مجلس النواب، بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات، وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون على تضمين القانون مقترح ينص على مفردات الأجر في القانون.

نائب: الحبس أفضل رادع.. والسويدي يطالب باستبعاد الأرباح

وأعلن عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، عن تأييده مع الحبس للمتهربين من التأمينات، مبينًا أن الحبس هو أفضل رادع وأن ما جاء في القانون يمثل نقلة نوعية.

فيما أكدت وزيرة التضامن، أن "الاتفاق على استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات"، مشيرة إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصى 15٪.

وزيرة التضامن: ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصى 15٪

فيما طلبت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن القانون ينص على حد أدنى للزيادة.

ورفعت الجلسة على أن يدعى وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات.

وأكدت والي، أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.

وأوضح السويدي، أن الحد من التهرب من مصلحة الجميع، مطالبا باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات.

وأضاف النائب وهب الله عضو مجلس النواب: "لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات".

فيما أشادت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، بالفريق الممثل لوزارة التضامن، قائلة: "حرصكم على أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل على إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي مهم، لأثره على الموازنة".